Сполучені Штати схвалили продаж Польщі 32 військових літаків F-35 на 6,5 мільярда доларів.
Продаж літаків схвалив держдепартамент США, йдеться в офіційній заяві Пентагону.
«Продаж F-35 дасть Польщі значимий оборонний потенціал для відбиття агресії в регіоні і забезпечить принцип оперативної сумісності зі збройними силами США», – уточнили в Пентагоні, не називаючи джерела агресії.
Передбачається, що F-35 замінять наявні у Польщі літаки МіГ-29 і Су-22 радянського виробництва, причому Пентагон розраховує, що у Варшави не виникне складнощів в інтеграції нових літаків в свої збройні сили.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»