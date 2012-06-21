Полтавське КАТП-1628 завершує встановлювати на спеціальних майданчиках контейнери для розділення сміття. Уже півсотні розмістили, ще сотню встановлять до кінця цього місяця. Контейнери призначено для відходів зі скла, паперу й пластику.
За словами керівника підприємства Тараса Бойка, контейнери встановлюють у місцях, де найбільше сміття: у мікрорайонах Левада та Поділ.
Торік у жовтні на подвір’ї міськради виставили на огляд перші три контейнери для розділення сміття. Вони обійшлися бюджету в 10 тисяч гривень кожен. Якщо проект виправдає себе, то наступна партія становитиме 150 штук (всього 300). Їх виробляють із частини наявних на підприємстві 2350 звичайних контейнерів.
Розділення сміття вже позначилося на фінансовому стані підприємства: із грудня 2018 року воно заробило на вторсировині 150 тисяч гривень. Цьогоріч планують закупити нові контейнери. У межах розвитку ЖКГ підприємству передбачили кошти на придбання 300 для змішаних твердих побутових відходів та 900 євроконтейнерів для розділення відходів. Крім того, комунальники планують закупити 70 контейнерів для великогабаритного сміття.