Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Депутат Мачухівської, що неподалік Полтави, об’єднаної територіальної громади, підприємець Олег Хардін став біля керма ГО «Всеукраїнська асоціація керівників бізнесу».
За його словами, коли він почав навчатися у Львівській школі керівників бізнесу за програмою Executive MBA, познайомився з людьми, які активно займалися створенням Асоціації, залучали до неї розумних бізнесменів. Він не був членом організації, його туди запросили й відразу запропонували ось цю посаду. Віднині він відповідатиме за розвиток бізнес-клімату на Полтавщині.
– Завдання асоціації – щоб у кожному регіоні, у кожному великому місті була людина, яка виступає від її імені, бере участь у перемовинах з владою, доносить нашу позицію, інформацію щодо бачення розвитку бізнесу.
ГО «Всеукраїнська асоціація керівників бізнесу» створена у 2018 році й об’єднує 560 підприємців, які мають бізнес-освіту або її отримують. Олег Хардін наразі навчається у Львівській школі керівників бізнесу, має досвід роботи керівником та в органах державного самоврядування. За словами нового віце-президента Асоціації, він не ганяється за нагородами та регаліями. Але переймається проблемами, з якими стикаються бізнесмени.
- Серед наших задач – навчання підприємців, залучення молодих ініціативних людей, які бажають ними стати. Будемо їм підказувати, вказувати напрямки діяльності, інвестувати у цікаві проекти. Тобто, те, що ми можемо своїми силами робити. Серед учасників організації – топ-менеджери, бізнесмени різного калібру, але всі – люди з розумом і стратегічним баченням, – сказав він.