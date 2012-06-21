Олександр ДАНИЛЕЦЬ
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві йде рішуча боротьба з порушниками правил благоустрою міста, демонтують самовільно встановлені кіоски й вивіски. Під час проведення демонтажу створюється спеціальна комісія, яка повідомляє підприємця про час робіт.
Як розповів начальник інспекції з контролю за благоустроєм міста Антон Тонконог, у середньому за тиждень у Полтаві демонтують 3-4 незаконні вивіски. З кіосками теж проблем немає. Цього тижня демонтували два, за допомогою маніпулятора. Під час виконання робіт інспектори тісно взаємодіють із працівниками комунальних підприємств «Міськсвітло» та «КАТП – 1628», тому процес відбувається швидко та злагоджено.
Демонтовані вивіски й кіоски зберігаються на території КАТП. Якщо їхні власники зацікавлені у поверненні свого майна, вони спочатку повинні заплатити за його зберігання. Ініціатори акції сподіваються, що їхні дії принесуть користь Полтаві, змусять бізнесменів відмовитися від затії самовільно, а отже, незаконно піаритися на міських вулицях.