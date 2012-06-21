Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
За дорученням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана у квітні в областях відбудуться навчання фахівців органів управління та сил цивільного захисту поблизу артилерійських складів, атомних електростанцій і в зонах ймовірного затоплення. Держава хоче знати – чи може обласна влада у випадку надзвичайних ситуацій оперативно вивезти людей із небезпечних територій.
На Полтавщині у зону катастрофічного затоплення потрапляють Кременчуцький, Кобеляцький, Козельщинський райони, міста Кременчук і Горішні Плавні. Крім того, у навчаннях будуть задіяні громади, які прийматимуть умовних евакуйованих, – Лубни, Глобинський, Семенівський, Хорольський райони.
«18 квітня перевірятимемо все – документи, системи оповіщення, можливості для евакуації людей», – повідомив заступник голови Полтавської облдержадміністрації Роман Товстий.
Крім того, всі об’єкти господарювання мають бути максимально готові до захисту від стихійного лиха, лікарні – до надання медичної допомоги потерпілим, а евакуаційні пункти – до прийому постраждалих. Цілодобово допомагатимуть потерпілим спеціально навчені чергові.
За даними начальника управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктора Стеблянка, тренування проводитиметься у два етапи. Відпрацьовуватимуться практичні речі, зокрема, розгортання збірних та приймальних пунктів евакуації, оповіщення населення.
У минулому році на Полтавщині також проводили комплексну технічну перевірку готовності до дій за призначенням регіональної системи оповіщення. Її визнали такою, що забезпечує виконання покладених завдань. Але, разом з цим, апаратура системи оповіщення, яка побудована ще в 1980-х роках, уже відпрацювала свій ресурс, і потребує значних зусиль технічного персоналу для підтримання її в робочому стані.