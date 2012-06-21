Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Завершується відповідна процедура щодо оформлення кредиту від ЄБРР на придбання для Полтави півсотні нових низькопідлогових тролейбусів із запчастинами, у разі успішного проведення якої вже у вересні до міста надійде перша партія таких машин.
Як розповів перший заступник Полтавського міського голови Андрій Лямін, позичати доводиться через те, що на відновлення парку тролейбусів необхідно 300 мільйонів гривень, і то за цінами 2017 року. Планують придбавати по 10 тролейбусів кожні наступні п’ять років. Окрім оновлення рухомого складу, реалізація проекту дозволить оновити й тролейбусне депо та інфраструктуру (3 тягові підстанції).
Полтавська міська рада не тільки заручилася підтримкою міжнародної фінансової інституції, а й сама зобов’язалася вкласти у цей проект півмільйона євро. Тому незабаром полтавці забудуть про старі тролейбуси, що у дощ б’ються струмом.