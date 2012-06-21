На Полтавщині з цього року надаватимуть мікрокредити малим фермерським господарствам, сільським кооперативам та ФОПам. Про це повідомив в.о. голови Полтавської облдержадміністрації Роман Товстий.
Мікрокредити — новий механізм для області, проте не новий для України. Він активно й успішно працює на Львівщині.
Мікрокредитування входить до Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямами до 2020 року. Долучитися до неї можуть особисті селянські господарства (їх ведуть члени сім’ї), фермерські з оборотом до 10 мільйонів гривень за рік (здебільшого це власники до 500 гектарів землі), а також учасники АТО та переселенці, які займаються сільськогосподарським виробництвом.
— Фермери часто говорять, що банки не надають кредити малим господарствам. Що робити в такій ситуації? Коли розвивати фермерство бажання є, а можливостей не вистачає? Тож ми даємо змогу молодим фермерам розвиватися, — прокоментував директор департаменту Полтавської ОДА Сергій Фролов.
За його словами, щоб отримати мікрокредити, необхідно буде подати власний бізнес-проект та інші документи у Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Необхідний перелік і зразок заяви на участь у програмі розміщено на сайті департаменту агропромислового розвитку. Потім ці документи розгляне профільна комісія, яка перевірить, чи є у фермера або господарства заборгованість, чи відповідає його діяльність нормам. І принагідно проаналізує бізнес-проект і визначить, на який напрям фермер хоче спрямувати кошти й наскільки це буде ефективно.
Після розгляду бізнес-проекту в комісії подальшим укладанням договорів опікуватиметься фонд.
Подавати власні бізнес-проекти можна протягом року. Залежно від кількості охочих формуватимуть суму кредитів. Якщо ж коштів обласного бюджету для всіх не вистачить, департамент внесе зміни до програми або перенесе фінансування частини проектів на наступний рік.
Мікрокредити надаватимуть фермерам, які працюють за напрямами: розвиток тваринництва, садівництва та ягідництва, нішевих культур (наприклад сочевиця, нут). Ідея надання: щоб дрібні сільгоспвиробники могли стати на ноги. Завдяки кредиту фермер може вирощувати і монокультури: соняшник, кукурудзу, сою. Але такі преференції діють тільки протягом трьох років.
Цю пільгову позичку надають на строк до п’яти років. У перший рік позичальник виплачує тільки відсотки. Тіло кредиту він сплачує наступного року. Це передбачено, щоб фермер, кооператор могли нормально працювати й розвивати власний бізнес. Мікрокредит надають під 3% річних.