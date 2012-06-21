На 75-му році життя помер український літературознавець, публіцист, прозаїк і громадський діяч Михайло Слабошпицький, повідомило вчора "Радіо Свобода".
"30 травня вночі помер Михайло Слабошпицький. Люблю. Плачу", – повідомила його дружина Світлана Короненко.
Що стало причиною смерті Михайла Слабошпицького не повідомляється.
ДОВІДКА "УК"
Михайло Слабошпицький – член Національної спілки письменників України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка (2005), за роман-біографію «Поет із пекла». Серед його робіт – документальна, публіцистична та біографічна проза, а також численні твори для дітей. Його син Мирослав є відомим українським кінорежисером, дочка Іванна – журналісткою.
ДП редакція газети "Урядовий кур'єр" щиро співчуває близьким та рідним Михайла Федотовича.
Світла пам'ять...