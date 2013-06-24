У громадах стимулюють створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) завдяки програмам з відшкодування витрат на заходи з енергоефективності. Станом на 31 серпня 2021 року такі ініціативи затверджено в 121 тергромаді. Про це повідомив генеральний директор Директорату енергоефективності Міністерства розвитку громад та територій Дмитро Петрунін. «Україна має досить енергозатратну економіку, тому впровадження заходів з енергоефективності — це відповідальне завдання для кожного українця. Вони дають змогу повернути до 70% витрат на модернізацію зовнішньої оболонки будівлі з її утеплення на умовах співфінансування. Нині в 121 територіальній громаді успішно впроваджують такі програми», — зазначив Дмитро Петрунін. Зауважимо, загальний обсяг фінансування програм становить понад 213 млн гривень. Понад 24 тисячі ОСББ зможуть отримати кошти від місцевої влади й заощадити власні ресурси. Місцеві програми проаналізували фахівці Фонду енергоефективності, з них 90 ініціатив прийнято з урахуванням положень проєкту «Енергодім». Нині в розробці перебуває ще 31 програма. Зазначимо, «Енергодім» — це програма енергомодернізації багатоповерхових будинків. Завдяки їй ОСББ можуть відшкодувати витрати на модернізацію багатоповерхівок на всіх етапах реалізації енергоефективних заходів.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що енергоефективність будівель — це пріоритетний напрям Європейського зеленого курсу, повідомляє офіційний сайт Мінрегіону.