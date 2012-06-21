Сьогодні, 29 червня 2021 року, відбулася пресконференція на тему "Перші підсумки ЗНО та умови вступної кампанії 2021 року" за участю Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

Спікерами заходу також були виконувач обов’язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко та керівник державного підприємства "Інфоресурс" Оксана Бєлік.

"З 21 травня до 15 червня тривала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Вона проходила організовано, з дотриманням усіх правил, процедур та вимог протиепідемічної безпеки: використання масок, дезінфекторів, збереження дистанції", – зазначив Сергій Шкарлет.

Також міністр підкреслив, що для цього уряд розподілив один мільярд гривень між місцевими бюджетами для боротьби з наслідками COVID-19 у школах, з них 20 мільйонів гривень – для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та додаткової сесій ЗНО. Області отримали субвенцію для закупівлі дезінфекційних і мийних засобів, а також окремих засобів захисту. Оперативна закупівля та розподіл визначених засобів у пунктах проведення ЗНО дозволили створити безпечні умови для кожного учасника/кожної учасниці.

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання з дотриманням заходів безпеки стало важливим та необхідним етапом для початку вступної кампанії 2021 року. Сергій Шкарлет висловив вдячність колегам з Міністерства охорони здоров’я за те, що підтримали позицію щодо першочергової вакцинації освітян та працівників, які залучені до проведення ЗНО. Вакцинування відбувалося добровільно та продовжується й далі.

"Станом на 29 червня 2021 року в Україні вакциновано понад 392 тисячі працівників закладів освіти", – підкреслив Міністр.

Лідери з-поміж регіонів, де найбільше вакцинованих освітян:

м. Київ – 49 625 осіб;

Київська область – 35 746 осіб;

Дніпропетровська область – 34 766 осіб;

Львівська область – 24 896 осіб;

Харківська область – 23 172 особи.

Загалом зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році відбулося з тринадцяти навчальних предметів: української мови і літератури, української мови, історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Цьогоріч зареєстровані учасники під час основної сесії вибрали 1 533 676 тестувань. Предметами з найбільшою кількістю учасників є:

♦ українська мова і література (250 681 зареєстрований);



♦ історія України (298 972 зареєстрованих);



♦ математика (291 789 зареєстрованих).

Зважаючи на особливість Умов прийому до закладів вищої освіти, значна кількість учасників вибирала також географію (175 427 зареєстрованих), англійську мову (146 366 зареєстрованих), біологію (127 202 зареєстрованих) та українську мову (126 401 зареєстрований). Менше зареєстрованих – з фізики (32 090 осіб), хімії (12 744 особи), іспанської, німецької, французької мов (3 203 особи). 77 321 учасник виявив бажання отримати тільки результат 1-12 балів з математики і, відповідно, під час реєстрації обрав математику (завдання рівня стандарту).

За попередніми даними, уже 528 учасників основної сесії ЗНО-2021 отримали 200-бальний результат (у 2020 році – 447). З них:

♦ 500 учасників отримали 200 балів на одному з іспитів;



♦ 27 учасників отримали по 200 балів на двох іспитах;



♦ 1 учасник отримав по 200 балів на трьох іспитах.

"Приємно відзначити, що цьогоріч збільшилася кількість учасників ЗНО, які склали тести на 200 балів", – зазначив міністр.

Виконувач обов’язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко зазначив, що під час основної сесії ЗНО-2021 працювали 6 750 пунктів тестування та 107 778 аудиторій. У пунктах проведення ЗНО працювали понад 97 тисяч педагогічних працівників. На тестування з основної сесії ЗНО-2021 з’явилося 71,3% зареєстрованих учасників.

Він також повідомив про частку осіб, які подолали пороговий бал. З української мови та літератури він становить 92,04% (у 2020 році він становив 91,7%), з української мови – 92,55%, з історії України – 82%.

Нагадаємо, сьогодні тестуванням з хімії розпочалася додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021.