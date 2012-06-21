Україна має високий ступінь імплементації внутрішнього законодавства до європейського. Про це йдеться в офіційному звіті першої попередньої оціночної місії ЄС, який став зеленим світлом до подальших важливих етапів реалізації угоди АСАА — промислового безвізу. Адже чи не вперше відбулася комплексна оцінка всіх документів, необхідних для укладання цієї омріяної угоди.

Було оцінено рівень транспозиції кожного з 80 нормативних актів ЄС, імплементація яких буде потрібною для укладання такого безвізу. Щодо 67 документів експерти дійшли висновку, що законодавчі акти ЄС належно транспоновані. Ще щодо 13 документів робота триває, повідомляє пресслужба Мінекономіки. Щодо шести з них було надано проєкти відповідних нормативних актів ЄС.

Експерти дійшли висновку, що національна інфраструктура якості працює на основі норм і принципів ЄС. Цей висновок відкриває наступний етап в узгодженому плані дій укладання угоди — оцінки роботи інституцій. Тож найближчими тижнями розпочнеться комплексний аудит роботи всіх інституцій у галузі технічного регулювання.