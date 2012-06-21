Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Тюнінговане купе Porsche 911 GT2 RS, яке побило рекорд Mercedes-AMG GT Black Series, стало найшвидшою серійною машиною «Північної петлі».

Купе Porsche 911 GT2 RS, доопрацьоване фахівцями гоночної команди Manthey Racing, встановило абсолютний рекорд «Північної петлі» Нюрбургрінга серед серійних автомобілів, допущених до їзди по суспільних дорогах. Про це повідомляє пресслужба німецького автовиробника.

За кермом 700-сильного суперкара сидів тест-пілот Porsche Ларс Керн, який проїхав 20,8-кілометрову німецьку трасу за 6 хвилин і 43,300 секунди. Таким чином, доопрацьований 911 GT2 RS на 4,447 секунди перевершив досягнення купе Mercedes-AMG GT Black Series. Середня швидкість автомобіля склала 185,87, а на довгій прямій «Доттінгер Хохе» стрілка спідометра показувала понад 300 км на годину.

Porsche 911 GT2 RS укомплектований 3,8-літровим шестициліндровим двигуном, в якому використовували збільшені турбокомпресори і вдосконалену систему охолодження. Віддача агрегату, що сполучається з семиступінчастим «роботом», склала 700 к. с. і 750 Н • м крутного моменту.

У пакет додаткового оснащення Manthey Performance Kit увійшли спеціальні компоненти для ходової частини, нові аеродинамічні елементи і гальмівні механізми, а також магнієві колісні диски.