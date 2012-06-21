Станом на початок тижня аграрії 11 областей України засіяли ранніми ярими зерновими й зернобобовими культурами площу 159 тисяч гектарів, або 7% до прогнозу, який становить 7,2 мільйона гектарів. Зокрема посіяно: ярого ячменю — 103 тисячі гектарів (7%); пшениці — 6 тисяч (3%); вівса — 2 тисячі (1%); гороху — 48 тисяч гектарів (14%).
Триває й підживлення озимих культур на зерно, яке проведено на площі 5 мільйонів гектарів, або 65% до прогнозу. Прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства оприлюднює такі цифри: озимої пшениці підживлено на площі 4,1 мільйона гектарів, або 64%; озимого жита — 54 тисячі, або 47%; озимого ячменю — 768 тисяч, або 76%. Озимого ріпаку підживлено на площі 1,1 мільйона гектарів, або 86% (торік це було 332 тисячі гектарів).
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