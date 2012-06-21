Представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини перевірили, як дотримуються права людини на Черкащині. Під час перевірки виявлено проблеми, на розв’язання яких слід звернути особливу увагу. Це рівень виплати заробітної плати, ситуація з безробіттям, доступ до медичних, освітніх послуг, отримання державної допомоги, передбаченої законом, ситуація з дітьми, зокрема сирітство. Про них ішлося під час робочої наради з представниками структурних підрозділів облдержадміністрації, інших структур та громадських організацій та на брифінгу в облдержадміністрації.

Відзначивши позитивні моменти, зокрема показник рівня повного циклу вакцинації в області, який вищий за середній в Україні, зменшення на 21 відсоток кількості вихованців дитбудинків, представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Аксана Філіпішина звернула увагу на недоліки, на усунення яких місцевій владі слід звернути серйозну увагу. Зокрема на ліквідацію заборгованості з виплати зарплати, підвищення темпів усиновлення, подолання кадрового дефіциту в сфері охорони здоров’я. Черкащина не може похвалитися тим, що вчасно виявляє дітей, які постраждали від домашнього насильства. За підсумками першого кварталу лише одну дитину визнано його жертвою. Тим часом від громадян Черкащини з цього приводу надійшло до органів поліції 1600 звернень. За результатами перевірки, жертвами домашнього насильства мало бути визнано значно більше дітей. Вочевидь, до них просто руки не доходять, а відповідні органи не виявляють конкретних ситуацій, в яких опиняється малеча. Необхідно підвищити рівень оперативного виявлення випадків домашнього насильства. Адже їхня кількість в Україні значно зросла, враховуючи й вимушене перебування дітей удома, зокрема на дистанційному навчанні через поширення коронавірусної хвороби.

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в центральних областях Валерій Ольховий, розповідаючи про перевірки в закладах соціального захисту, зокрема в дитячих будинках-інтернатах та пансіонатах, наголосив, що найбільшою проблемою є порушення права на охорону здоров’я. Приміром, у Смілянському дитячому будинку-інтернаті укладено лише одну декларацію із сімейним лікарем. Заклад не надав ліцензії на здійснення медичної практики. Перевіряльники звернули увагу й на порушення права на приватність, недоліки в організації харчування, зокрема у Вільшанській спеціалізованій школі-інтернаті. В одному із закладів, де утримують недієздатних осіб, використовують кошти підопічних без належного оформлення, а щодо їхньої праці в підсобному господарстві та на сільськогосподарських роботах, де вони зайняті по 5-6 годин на день, не укладено цивільно-правових угод, заробітну плату за це не нараховують. Прикро, що недоліки, виявлені під час попередньої перевірки, й досі не усунули.

Ідеться не про покарання, а про те, аби допомогти органам місцевої влади виявляти реальну ситуацію в комунальних закладах. Усі ми налаштовані на те, щоб ситуація з правами людини змінювалася на краще, поновити порушені права людей.

За результатами перевірок представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини нині інформують правоохоронні органи про можливий кримінальний характер дій або бездіяльність керівників. Існує домовленість у межах підписаного меморандуму з Генпрокуратурою про взаємоповідомлення, аби нагляд за ефективністю розслідування таких справ здійснювався обов’язково.

Права людини — це комплекс свобод і юридичних можливостей, обумовлених існуванням людини в суспільстві. Як повідомила заступниця голови облдержадміністрації Лариса Кошова, в області вже є чимало напрацювань у цих сферах, однак попереду ще чимало роботи. Облдержадміністрація й надалі об’єднуватиме зусилля для дотримання прав дітей і дорослих. Діяльність органів державної влади всіх рівнів, установ та організацій незалежно від форми власності має здійснюватися не лише за запитами суспільства, а насамперед із додержанням та повагою до прав і свобод людини і громадянина.