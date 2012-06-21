Міністерство оборони США прийняло рішення про закупівлю 50 нових військово-транспортних літаків C-130J Super Hercules. Про це повідомляє пресслужба компанії Lockheed Martin.
Відповідно до підписаної угоди між Пентагоном і компанією, Lockheed Martin зобов'язується поставити збройним силам США в період з 2021-го по 2025 50 нових літаків C-130J Super Hercules на загальну суму понад 3 мільярди доларів. Будівництво 21 літака на суму майже 1,5 мільярда доларів уже профінансовано Міноборони США.
Згідно з угодою 24 літаки HC-130J і MC-130J (пошуково-рятувальний і патрульний літак і літак постачання) будуть передані ВВС, 20 KC-130J (літак-заправник) – Корпусу морської піхоти, шість HC-130J (морський патрульний та пошуково-рятувальний літак) – Береговій охороні США, – йдеться в повідомленні компанії.
ДОВІДКА «УК»
C-130J Super Hercules – це остання версія відомого військово-транспортного літака, створеного в середині 50-х років минулого століття. Від колишніх модифікацій «Супер Геркулес», літак відрізняється використанням гвинтовентеляторних двигунів підвищеної економічності, радаром нового покоління і кабіною пілотів, обладнаної багатофункціональними індикаторами. Перший літак такого типу ВВС США отримали в березні 2007 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»