Відкриття позаземного радіоактивного ізотопу змусило вчених переосмислити походження деяких елементів на Землі. Крихітні сліди плутонію-244 разом з радіоактивним залізом-60 фахівці виявили в океанічній корі.

Відзначається, що багато з важких елементів з таблиці Менделєєва утворюються завдяки вибухам зірок. Йдеться, зокрема, про вкрай важливі для людини речовини, такі як залізо, калій та йод. Раніше вважалося, що для появи ще більш важких елементів, наприклад, золота, урану і плутонію, може знадобитися більш руйнівна подія, така як злиття двох нейтронних зірок.

Дослідження, проведене професорами з Австралійського національного університету (ANU), довело, що все набагато складніше. Не виключено, що знайдені ізотопи є свідченням масштабних космічних подій, які відбулися мільйони років тому, пише Phys.org.

Наприклад, знайдений плутоній-244 міг утворитися при вибухах наднових, або ж він міг залишитися від набагато більш старішої, але не менш вражаючої події, такої як вибух нейтронної зірки.

Дослідники пояснили, що плутоній-244 і залізо-60, які існували, коли Земля утворилася з міжзоряного газу і пилу більше 4 млрд років тому, давно розпалися, тому нинішні їх сліди, мабуть, виникли в результаті недавніх космічних подій. А вивчення зразків підтвердило, що недалеко від Землі відбулися два або більше вибухи наднових.

«Наші дані можуть бути першим доказом того, що наднові дійсно виробляють плутоній-244. Або, можливо, він вже знаходився в міжзоряному середовищі до того, як вибухнула наднова», –відзначають вчені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»