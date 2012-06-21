Міністр молоді та спорту Ігор Жданов, виступаючи на восьмому Молодіжному форумі ЕКОСОР ООН «Молодь: посилена, залучена та рівна» із доповіддю про молодіжне працевлаштування в Україні, наголосив, що для українського уряду тема зайнятості молоді, підтримки для здобуття знань і навичок, важливих для кар’єрного розвитку кожної молодої людини, — важливий пріоритет.
«В Україні рівень безробіття серед молоді становить приблизно 18%. Це спричинено такими ключовими факторами: розривом між тими навичками, які дає освіта, і тими, які очікують роботодавці; великою кількістю молодих внутрішньо переміщених осіб внаслідок окупації Автономної Республіки Крим та воєнної агресії Російської Федерації на сході України», — зауважив міністр.
Ігор Жданов підкреслив, що для розширення можливостей працевлаштування молоді Міністерство молоді та спорту в партнерстві з Фондом народонаселення ООН, центром Корпоративної соціальної відповідальності започаткувало український «Пакт заради молоді-2020» як частину європейської ініціативи. Міністр зазначив, що пакт — унікальна платформа для діалогу між різними зацікавленими сторонами задля розв’язання проблем безробіття молоді, повідомляє прес-служба Мінмолодьспорту.
Нині ініціатива «Пакт заради молоді-2020» одна з найбільш ефективних у Європі. Вона об’єднала понад 120 компаній з майже всіх регіонів України. Вони спільно створили більш як 32 000 місць для стажування та роботи молоді, 600 партнерських відносин з освітнім сектором, здійснено наставництво 1700 молодим людям.
«Ми повністю розуміємо, що зайнятість молоді — міжгалузеве питання. Щоб гарантувати гідну роботу молоді, ми повинні співпрацювати з різними партнерами. Для цього в межах пакту ми ініціювали розроблення Національного плану дій з питань зайнятості молоді. Цей документ об’єднує рекомендації та стратегічні проекти, які розширять можливості для молоді на ринку праці, дають їй змогу планувати кар’єру, починаючи зі школи, а потім досягати успіху в професійному плані. Молодь — це не наше майбутнє, це наше сьогодення, тому завдання держави — об’єднувати зусилля бізнесу, освіти та міжнародних партнерів, щоб кожна молода людина могла скористатися можливістю соціального та економічного зростання в нашій країні», — акцентував міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»