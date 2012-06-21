Днями на вебінарі «Успішно реалізовані громадські ініціативи та проєкти — індикатор взаємодії влади та громади» відбувся обмін кращими практиками місцевого самоврядування. Як зазначає офіційний сайт Міністерства розвитку громад та територій, в онлайн-заході взяли участь представники Мінрегіону, Ради Європи, народні депутати, фіналісти конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» 2020 року, експерти.

«Символічно, що конкурс проводять з початку реформи децентралізації. З кожним роком дедалі більше громад долучаються до нього. Завдяки цьому ми можемо, з одного боку, активізувати місцеве самоврядування, з іншого — створюємо банк кращих практик. Адже обмін ними — це ресурс, який сприяє розвитку місцевого самоврядування», — зазначив заступник міністра розвитку громад та територій України В’ячеслав Негода.

Під час вебінару представники двох громад, що стали переможцями конкурсу 2020 року, презентували свої практики. Зокрема Новопсковська громада Луганської області торік перемогла у номінації «Створення найкомфортніших умов для активізації та згуртування жителів». Цього вдалося досягти завдяки постійному діалогу — громада має сторінки у соціальних мережах, проводить онлайн-опитування, заохочує місцевих жителів подавати петиції та брати участь у колективних заходах.

Ще одна громада — Доброславська (Одеська область) — отримала перемогу завдяки ініціативі «Ярмарок молодіжних проєктів як яскравий приклад ефективної співпраці влади, громади і бізнесу». Загалом громада втілила 13 громадських ініціатив у межах проєкту щодо залучення молоді до суспільно корисної діяльності. Заходи профінансували меценати — представники місцевого бізнесу.

Окрім вказаних громад, у темі «взаємодія влади та громади» серед переможців 2020 року 14 практик, які представляють 13 областей.

Нагадаємо, у 2020 році з усіх областей України на конкурс надійшло 168 заявок, з них 39 проєктів стали переможцями.

Вебінар організувало Міністерство розвитку громад та територій України разом з Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за підтримки Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»