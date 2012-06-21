Посли країн «Великої сімки» привітали затвердження Герхарда Бьоша на посаді голови правління ПриватБанку, відзначивши професійність і конкурентність процесу добору кандидатури.

Як передає Укрінформ, про це дипломати повідомили у Твітері.

«Посли G7 вітають Герхарда Бьоша зі затвердженням НБУ України його кандидатури на посаду нового голови правління ПриватБанку. На цьому завершується конкурентний і професійний процес відбору, проведений наглядовою радою для найбільшого державного банку в Україні», - йдеться у дописі.

Посли G7 зазначили, що якість цього процесу, зокрема стійкість до зовнішнього тиску, свідчить про переваги належного корпоративного управління. Дипломати також повторили заклик до якомога скорішого ухвалення комплексного законодавства щодо вдосконалення корпоративного управління держпідприємствами.

Як повідомляв Укрінформ, правління Національного банку України 8 червня погодило кандидатуру Герхарда Бьоша на посаду голови правління державного ПриватБанку за результатами розгляду пакета документів та співбесіди.

У травні 2021 року наглядова рада ПриватБанку призначила Герхарда Бьоша головою правління ПриватБанку за результатами конкурсного добору. Бьош призначений строком на п’ять років.

Із листопада 2010 року до 30 квітня 2021 року Бьош обіймав посаду першого заступника голови правління Райффайзен Банк Аваль.

ДОВІДКА "УК"

Герхард БЬОШ – банкір, фінансист. Голова правління ПриватБанку. До цього – перший заступник голови правління Райффайзен Банк Аваль.

Герхард Бьош – громадянин Австрії. Народився в 1957 році. Закінчив Віденський університет (Австрія), магістр соціально-економічних наук.

Кар'єра

У 1986-1993 роках займався економічними дослідженнями в сфері процентних ставок і валютних прогнозів.

У період з 1993 по 2004 роки працював у банках начальником управління казначейства та інвестиційного банкінгу, начальником казначейства та ринків капіталів, начальником управління комерційного банкінгу, начальником відділу торгів управління казначейства.

У 2004-2006 роках займав посаду голови департаменту світового казначейства та ринків у Райффайзен Центральбанк.

З березня 2006 року призначений на посаду заступника голови правління, а з листопада 2010 року став першим заступником голови правління Райффайзен Банк Аваль.

Загальний досвід роботи в банківській системі (за станом на початок 2021 року) – 24 роки, з них 17 років – на керівних посадах.

У квітні 2021 року стало відомо, що Герхард Бьош став єдиним фаворитом за підсумками конкурсу на посаду голови правління державного ПриватБанку. Його мала затвердити наглядова раду банку, а потім – Національний банк України.

Однак Господарський суд Києва за позовом Первинної профспілкової організації ПриватБанку заблокував конкурс на нового керівника держбанку.

У травні 2021 року наглядова рада ПриватБанку призначила Герхарда Бьоша головою правління.

8 червня 2021 року Національний банк погодив призначення Герхарда Бьоша на посаду нового голови правління ПриватБанку, таким чином завершивши процес конкурсного відбору керівника держбанку.