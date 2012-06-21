Правоохоронці багатьох країн — членів ЄС вдаються до дискримінації та так званого етнічного профілювання, бо зупиняють і обшукують людей з огляду на їхню належність до певних етнічних груп, релігій чи меншин. Про це йдеться у звіті Агентства ЄС з основних свобод і боротьби з дискримінацією (FRA), який базувався на проведеному опитуванні. У цьому документі незалежної організації вперше висвітлено расову упередженість правоохоронців у країнах ЄС.

Опитування щодо проявів дискримінації, у якому взяло участь 35 тисяч осіб, проводили в усіх країнах — членах ЄС, Великої Британії та Північній Македонії. Воно засвідчило, що представники етнічних меншин, ЛГБТ, мусульмани й чоловіки віком від 16 до 29 років ставали об’єктами обшуків і перевірок з боку поліцейських набагато частіше, ніж решта населення. У звіті повідомляється, що ймовірність потрапити в поле уваги правоохоронців великою мірою залежить від походження людини. Згідно з опитуванням, майже в усіх країнах — членах ЄС близько 50% людей, яких поліцейські зупиняли для перевірки, належать до тих чи тих меншин.

За словами директора FRA Майкл О’Флаерті, акції протесту «Чорні життя мають значення», які торік спалахнули у світі, продемонстрували «необхідність боротьби з расизмом і дискримінацією, які все ще надто поширені в наших суспільствах». «Настав час відновити довіру між усіма громадами й забезпечити, щоб перевірки та затримання, які здійснює поліція, були справедливими й пропорційними», — сказав правозахисник.

Під час дослідження було встановлено, що 14% опитаних ставали об’єктом уваги поліції: їх обшукували чи просили показати посвідчення особи. Проте серед представників етнічних меншин ця цифра становить 34%. Найчастіше в усіх країнах — членах ЄС расовому профілюванню поліції піддаються особи південноазіатського походження. 89% відсотків опитаних цієї етнічної групи заявили, що мали такий досвід. Роми в Нідерландах і Португалії також повідомили про високий рівень дискримінації: 86% та 84% респондентів відповідно в цих двох країнах заявили, що зазнавали расової упередженості з боку поліції.

Звіт також виявив розбіжність у ставленні до поліцейських перевірок серед жителів ЄС. 60% респондентів, які представляють загальне населення ЄС, вважали, що поліція поважала їхні права під час таких перевірок. А серед представників етнічних меншин цей показник становить 46%. Особливо значною ця розбіжність виявилася в Італії, Нідерландах, Португалії та Швеції.