6,8 мільярда гривень у статутних капіталах, цінних паперах, грошових коштах і фінансових зобов’язаннях — стільки активів за п’ять місяців цього року виявило Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Це відповідь на запити правоохоронних органів, які з початку року надіслали до агентства 1296 звернень. Найбільше запитів надійшло від Нацполіції (467), органів прокуратури (290) й Державної фіскальної служби (213).

Крім безпосередньо грошових активів, упродовж цього періоду агентство розшукало 5656 одиниць майна та майнових прав. Зокрема 2709 земельних ділянок, 1183 об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, 517 одиниць товарів, 264 одиниці сільгосптехніки з комплектуючими, 40 автомобілів, 29 морських і річкових суден, два літаки.

Інформацію про розшукані активи АРМА надало правоохоронцям, які під час розслідування кримінальних проваджень можуть накласти арешт на ці активи та передати їх в управління агентства для фізичного збереження або збереження економічної вартості.