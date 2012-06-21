Після звинувачень у корупції організатори відмовилися від "таємних комітетів", тому голосування стане прозорішим, повідомляє Суспільне.Культура.

Раніше до "секретних" комітетів входило від 15 до 30 представників індустрії, які відбирали артистів для "великої четвірки" номінацій: "Альбом року", "Пісня року", "Запис року” і "Кращий новий артист". Тепер право визначати номінантів отримають всі 11 тисяч членів Національної академії звукозапису, яка є засновником Ґреммі.

До наступної церемонії 90 відсотків цих експертів чекає переатестація. Організатори Ґреммі хочуть переконатися в тому, що всі вони "активно беруть участь у створенні музики і музичному житті".

Крім того, академія введе дві нові категорії нагород: "Кращий глобальний музичний виступ" і "Кращий альбом Musica Urbana" (латинської урбаністичної музики).

"Останні зміни в процесі нагородження GRAMMY є яскравими прикладами нашого прагнення правдиво представляти всіх творців музики та гарантувати, що наші практики відповідають постійним змінам у музичному середовищі. Ми продовжуємо будувати більш активну та енергійну спільноту члені академії", – каже Рубі Маршан, керівник Академії з питань звукозапису.

Що відомо

Скандал навколо премії Ґреммі розпочався після заяви The Weeknd. Співак закликав музичну індустрію бойкотувати премію, звинувативши академіків в корумпованості.

У 2020-м у нього вийшов альбом "After Hours", а його трек "Blinding Lights" став першою піснею в історії, яка протягом року трималась у верхній десятці американського чарту Billboard Hot 100. Проте музикант не потрапив навіть до списку номінантів Ґреммі – члени академії його просто проігнорували.