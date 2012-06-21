За участі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Першої леді Олени Зеленської відбулося перше засідання Ради безбар’єрності в Україні.

Учасники розглянули пріоритетні напрацювання від міністерств у контексті Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року, яка була ініційована Першою леді Оленою Зеленською. Ці проєкти входитимуть до Плану заходів з її реалізації у 2021-2022 роках.

«Спільними зусиллями ми маємо сформувати чіткий, покроковий план дій, та визначити для кожного напрямку безбар’єрності пріоритетні завдання, які необхідно реалізувати насамперед. Буде сформовано конкретні шляхи подолання всіх бар’єрів, які існують в Україні», — зазначив Денис Шмигаль.

Зі свого боку Перша леді підкреслила, що безбар’єрність стає новою суспільною нормою.

«Зміни, які ініційовані на Раді безбар’єрності, стосуються не лише людей, котрі змушені стикатися з різними бар’єрами у своєму житті. Ці зміни насамперед про те, якою країною ми прагнемо бути. Країною, де кожен має рівні права та можливості. Країною без бар’єрів», — зазначила Олена Зеленська.

Прем’єр-міністр за підсумками засідання Ради дав завдання міністерствам доопрацювати План заходів разом із озвученими пропозиціями.

«У межах урядової політики ми будемо максимально інтегрувати безбар’єрність в інші програми та ініціативи. Я також звертаюся до керівників місцевих громад, аби вони також максимально включалися у процес. Безбар’єрний доступ має бути однаково забезпечений як для мешканців столиці, так і для мешканців невеликих сіл по всій Україні», — наголосив Денис Шмигаль.