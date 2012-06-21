Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із американським меценатом українського походження Юрієм Чопівським важливість зміцнення міжнародного іміджу України та сприяння діаспори в залученні до держави міжнародних інвесторів.

Про це глава уряду написав у Telegram після зустрічі з бізнесменом.

“Обговорили важливість зміцнення міжнародного іміджу України та сприяння діаспори в залученні до нашої держави міжнародних інвесторів. У нас є спільна мета: Україна повинна стати регіональним лідером в частині політичного та економічного розвитку”, - написав Шмигаль.

За його словами, українці за кордоном є рушійною силою для популяризації нашої країни у світі. “Радий був зустрітися з Юрієм Чопівським — американським меценатом українського походження, який є одним зі спонсорів української програми при Стенфордському університеті”, - підкреслив прем'єр.

Шмигаль також відзначив, що Чопівський упродовж багатьох років робить внесок у розвиток українського бізнесу та разом із родиною надає підтримку низці гуманітарних, благодійних та культурних програм для розвитку українського суспільства.

Юрій Чопівський — американський бізнесмен, український меценат. Він оплачував утримання офісу для українського посольства у Вашингтоні впродовж півтора року, бо у перші роки незалежності держава не мала вдосталь коштів.