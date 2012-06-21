Кількість нових хворих на COVID-19 та кількість госпіталізацій продовжує знижуватися, а теми вакцинації щотижня прискорюються. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів України 23 червня.

Прем’єр-міністр відзначив, що позитивну роль у покращенні епідемічної ситуації виконують центри масової вакцинації, що відкриваються в містах по всій країні.

«Даю доручення Міністерству розвитку громад та територій вжити заходів, аби такі центри з’явилися щонайменше в кожному районному центрі. Тому що є області, де таких центрів вже більше десяти, а є 6 областей, де центри масової вакцинації досі не з’явилися», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також зауважив, що цього тижня стартує вакцинація компаній, які мають у своєму штаті понад 50 людей, охочих щепитися. За його словами, це допоможе зменшити передачу вірусу в середині колективів та сприятиме безпечній роботі.

«Тому закликаю керівників підприємств скористатися такою можливістю та убезпечити себе і своїх працівників», — сказав Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль додав, що Міністерство охорони здоров’я постійно збільшує кількість бригад для щеплень і готує нові формати, щоб якнайбільше українців мали змогу отримати вакцину.