Подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та розвиток ядерної енергетики під час зустрічі обговорили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.

Глава Уряду зауважив, що трагедія Чорнобиля сколихнула світ і змусила змінити підходи до розвитку ядерної енергетики.

«35 років Україна долає наслідки аварії разом з іншими країнами-партнерами. Наше завдання — перетворити об’єкт ЧАЕС на екологічно безпечну систему. Зокрема сьогодні було вручено ліцензію на експлуатацію сухого сховища відпрацьованого ядерного палива — СВЯП-2 Чорнобильської АЕС, що дасть змогу перемістити ядерне паливо зі сховища СВЯП-1, побудованого під час ліквідації аварії у 1986 році», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що Україна розробила стратегію переходу до відновлювальних джерел енергії. Водночас у документі приділена увага й розвитку ядерної енергетики в Україні.

«Ядерна енергія складає базу енергетичної системи України. Наша ядерна енергетична галузь функціонує відповідно до національних та міжнародних стандартів і вимог МАГАТЕ щодо гарантування ядерної та радіаційної безпеки. При цьому Україна демонструє надійність та прозорість існуючої системи контролю за ядерними матеріалами», — підкреслив очільник Уряду.

Також Денис Шмигаль повідомив Рафаеля Маріано Гроссі, що у 2023 році українська енергетична система має синхронізуватися з європейською мережею ENTSO-E. За його словами, це сприятиме подальшому розвитку ядерної енергетики в Україні.

Прем’єр-міністр подякував МАГАТЕ за допомогу в подоланні наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сприяння в перетворенні об’єкту на екологічно безпечну систему.