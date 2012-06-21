За участю Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося засідання Керівного комітету високого рівня із впровадження Рамкової програми партнерства між урядом України та ООН на 2018-2022 роки.

Учасники засідання обговорили основні результати виконання Рамкової програми та заплановані заходи для забезпечення досягнення спільних поставлених цілей партнерства.

Прем’єр-міністр відзначив важливість співпраці з організаціями системи ООН у здійсненні таких ключових реформ як боротьба з корупцією, судова реформа, децентралізація, реформи у сфері охорони здоров’я, соціального захисту та освіти.

«Цінуємо діяльність ООН в межах наданої Україні міжнародної технічної допомоги. На сьогодні в Україні успішно реалізуються 10 проектів загальною кошторисною вартістю понад 125 млн дол. США. Послідовна політична підтримка ООН та надання технічної, експертної та фінансової допомоги відіграють важливу роль у реалізації реформ та забезпеченні стабільності в Україні», — зазначив Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль подякував ООН за допомогу, що надається Україні у впровадженні реформ, а також допомогу та підтримку в напрямку боротьби з COVID-19.

У засіданні Комітету взяли участь Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані, представники організацій системи ООН та уряду України.