Безпекові питання та співпрацю в енергетичній галузі обговорили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та конгресова делегація США в особі сенаторів Джин Шахін, Роберта Портмана та Крістофера Мерфі.

Денис Шмигаль подякував сенаторам за важливий візит в Україну та за особистий внесок в підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності.

Сторони обговорили питання зміцнення співробітництва у сфері безпеки на тлі ескалації ситуації з боку Російської Федерації біля українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях України.

«США є важливим партнером України в захисті суверенітету та територіальної цілісності. Ми високо цінуємо підтримку України в протидії збройній агресії Росії», — зазначив Прем’єр-міністр.

Глава уряду додав, що санкції проти Північного потоку-2 є наразі єдиним ефективним інструментом стримування російської агресії та подальшого просування РФ до кордонів ЄС.

«Закликаю використати всі наявні інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з будівництва Північного потоку-2. Завершення цього проекту загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи», — сказав Денис Шмигаль.

Також Прем’єр-міністр наголосив на важливості розвитку в межах українсько-американського партнерства військово-морських баз в Азово-Чорноморському регіоні, щоб мати можливість ефективно протидіяти загрозам.

Очільник уряду наголосив, що Україна робить усе, щоб впровадити найкращі світові стандарти, необхідні для європейської та євроатлантичної інтеграції країни. Він подякував сенаторам за особистий внесок в ухвалення Сенатом США законодавчих ініціатив, спрямованих на посилення обороноздатності України.

Крім того, Прем’єр-міністр та конгресова делегація США обговорили співпрацю в енергетичній галузі. Денис Шмигаль висловив вдячність за сигнал США щодо підтримки України у видобутку газу. А також запросив американських партнерів долучатися до проектів з розвідки та з подальшої розробки газових родовищ в Україні.