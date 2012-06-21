З нагоди 25-річчя Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій Прем’єр-міністр Денис Шмигаль взяв участь в урочистому засіданні інституції, де привітав членів Ради з визначною датою.

«Церкви та релігійні організації України відіграють помітну роль у житті українського суспільства, беруть активну участь у розв’язанні низки проблем. Соціологічні дослідження показують постійний високий рівень довіри громадян до церкви та релігійних організацій загалом. Консолідована позиція релігійної спільноти завжди відігравала важливу роль у формуванні та реалізації державної політики України у різних сферах її суспільного життя», — зазначив Денис Шмигаль.

Очільник Уряду побажав ВРЦіРО подальшого процвітання, визначних успіхів та розвитку соціальних та гуманітарних проектів на благо українського суспільства.