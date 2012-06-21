Протидію COVID-19, посилення торгово-економічного співробітництва та отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС під час онлайн-зустрічі 19 травня обговорили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Виконавчий Віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.

Денис Шмигаль подякував Європейському Союзу за значний внесок у підтримку міжнародної ініціативи COVAX. Він зазначив, що Україна отримала вже дві партії доз вакцини проти COVID-19 в межах цієї програми.

Денис Шмигаль також висловив особисту вдячність Валдісу Домбровскісу за заклик до справедливого розподілу вакцин.

Як відзначив Прем’єр-міністр, щеплення проти COVID-19 в Україні відбувається відповідно до Національного плану.

«Українська медична система спроможна робити понад 400 тисяч щеплень на тиждень. В Україні сьогодні працює електронна система обліку вакцинованих і створена електронна черга», — зауважив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль і Валдіс Домбровскіс також обговорили посилення торгово-економічного співробітництва. Прем’єр-міністр підкреслив, що укладення Угоди АССА (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products) залишається одним із ключових пріоритетів у відносинах із Євросоюзом.

«Радий, що місія експертів нещодавно представила заключний звіт щодо готовності інфраструктури якості України до укладення Угоди. А також відзначила значний прогрес Уряду в імплементації ключових законодавчих актів ЄС, які трансформувалися в європейські правила й процедури на території України», — сказав Прем’єр-міністр.

Сторони також порушили питання співпраці України з міжнародними фінансовими партнерами, зокрема надання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу та наступного траншу від Міжнародного валютного фонду. За словами Дениса Шмигаля, уряд спільно з Президентом України та Верховною Радою підготували пріоритетні законопроєкти у цьому напрямку, які мають бути ухвалені в залі Парламенту вже найближчим часом.