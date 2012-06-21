У середу, 23 червня, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із Президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. Сторони обговорили покращення торговельно-економічного співробітництва, реалізацію спільних інфраструктурних проєктів та розвиток туризму між країнами.

«Впевнений, що спільними зусиллями ми виведемо наші економічні взаємини на якісно новий рівень. Товарообіг між нашими країнами має перспективи для зростання, і ми переконані, що його можна збільшити до 1 млрд доларів. Цьому, зокрема, сприятиме відновлення роботи Спільної міжурядової Українсько-грузинської комісії з економічного співробітництва. Ми домовилися з Прем’єр-міністром Грузії провести її чергове засідання у вересні 2021 року», — зазначив Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль під час зустрічі відзначив важливість відновлення туристичної сфери після негативного впливу пандемії COVID-19.

«Сподіваюсь, що поступове зняття коронавірусних обмежень в наших країнах сприятиме відновленню туристичного потоку. Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Грузії ми домовилися про взаємне визнання документів про вакцинацію. Нота з відповідними пропозиціями була передана минулого тижня на розгляд грузинської сторони. Очікуємо на якнайшвидшу відповідь», — підкреслив Денис Шмигаль.