Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Віце-президент — керівник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс обговорили проведення П’ятої Конференції з питань реформ в Україні. Зустріч відбулася 8 липня в межах робочого візиту української делегації у Вільнюс (Литовська Республіка).

Очільник Уряду подякував Швейцарії за послідовну підтримку процесу реформ в Україні та готовність провести наступну Конференцію 2022 року в місті Лугано.

«Радий, що вже сьогодні створено необхідний механізм координації, який забезпечив ефективну підготовку до нинішньої Конференції. Урядова команда вже активно працює разом із Посольством. Переконаний, що підписаний президентами України та Швейцарії Меморандум про взаєморозуміння стане ключовим дороговказом нашої взаємодії в процесі підготовки до наступної Конференції в Лугано», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль та Ігнаціо Кассіс обговорили перебіг впровадження реформ в Україні, а також стан реалізації спільних проектів. Зокрема, Глава українського Уряду подякував Швейцарії за підтримку ініціативи «Дія — держава в смартфоні» та висловив сподівання в успішному розвитку нових проектів.

Окремо сторони порушили питання екології та захисту довкілля. Так, Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна послідовно дотримується взятих на себе зобов’язань щодо ефективної імплементації Цілей сталого розвитку-2030 та міжнародних кліматичних угод.

«У межах зусиль Уряду в боротьбі з кліматичними змінами започатковано системну реформу лісової галузі, результатом якої мають стати зміни застарілої системи управління лісами та запровадження найкращих європейських практик у цій сфері. Нещодавно з ініціативи Президента України стартував проект «Зелена країна», метою якого є збільшення за 10 років площі зелених насаджень на один мільйон гектарів», — зазначив Денис Шмигаль.

На завершення Прем’єр-міністр України та Віце-президент Швейцарії домовилися провести наступну зустріч в Україні цього року.