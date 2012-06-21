Уході робочого візиту до Вільнюса Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив зі Спікером Сеймаса Литовської Республіки Вікторією Чміліте-Нільсен зміцнення двосторонніх відносин. Зустріч відбулася 8 липня за участі Першого заступника Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

Денис Шмигаль підкреслив, що Литва є одним з найпослідовніших партнерів та адвокатом України на міжнародній арені. Він відзначив вагому підтримку Литовської Республіки у впровадженні реформ в Україні та розбудові постраждалої від російської агресії інфраструктури.

«Проведення у Вільнюсі Четвертої Конференції з питань реформ в Україні є свідченням високого рівня діалогу та міцної співпраці. Вдячні за організацію й успішне проведення Конференції. Внесок Литви у реалізацію реформ в Україні є вагомим і надзвичайно цінним для поступального розвитку нашої країни та успішної інтеграції в ЄС і НАТО», — зазначив Прем’єр-міністр.

Глава Уряду також висловив вдячність за послідовну позицію Литви щодо «Північного потоку-2», невизнання анексії Криму та за непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.