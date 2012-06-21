Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та спікер Сейму Латвійської Республіки Інара Мурнієце обговорили розвиток двосторонньої співпраці та посилення стратегічного партнерства між країнами. Зустріч відбулася 18 травня в межах робочого візиту латвійської делегації в Україну.

Як підкреслив Денис Шмигаль, спільні візити представників влади Латвійської Республіки в Україну, як і виступи на підтримку в рамках багатосторонніх міжнародних заходів, стали чіткими сигналами солідарності з нашою державою на тлі суттєвої ескалації з боку Російської Федерації на східному кордоні України.

Денис Шмигаль та Інара Мурнієце порушили питання протидії COVID-19. Прем’єр-міністр України зазначив, що ефективно протистояти цьому виклику можна лише разом та спільними зусиллями міжнародного співтовариства.

«У зв’язку з цим дякую Латвії за підтримку в питанні допомоги країнам Східного партнерства, зокрема Україні, в отриманні вакцини від коронавірусу. Важливо надалі сприяти справедливому розподілу вакцин у межах міжнародних ініціатив», — відзначив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що попри пандемію, Україна продовжує впроваджувати реформи, зокрема судову, освітню й земельну.

«Уряд також продовжує реформу децентралізації. Все більше громад стають самодостатніми й багатшими, покращують свій життєвий простір та сервіси. Ми зацікавлені у розбудові потужних регіонів по всій країні», — наголосив Прем’єр-міністр.

Крім того, сторони обговорили розвиток торговельно-економічних відносин. Денис Шмигаль зауважив, що Україна й Латвія мають великі перспективи динамічного розвитку в цьому напрямку, а обсяг двосторонньої торгівлі товарами станом на 1 березня 2021 року склав 58,5 млн доларів.

«Переконаний, що ці цифри можна щорічно збільшувати щонайменше удвічі», — відзначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль також позитивно оцінив відновлення роботи в Україні представництва Агентства інвестицій та розвитку Латвії (LIAA) та наголосив, що діяльність представництва сприяє покращенню торгової взаємодії та реалізації проектів з нарощування спільних виробничих потужностей.

Співпраця України та Латвійської Республіки розширюється й на рівні бізнесових кіл, зазначив Прем’єр-міністр: «Запрошуємо також латвійський бізнес брати активну участь у ділових та виставкових заходах, що проводяться в Україні».

Очільник уряду подякував Латвії за принципову підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. А також — за підтвердження участі Президента Латвійської Республіки Егілса Левітса в Інавгураційному саміті «Кримської платформи».

«Для України надзвичайно важливо консолідувати міжнародні зусилля для досягнення стратегічної мети — деокупації Криму», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Зі свого боку Інара Мурнієце зазначила, що Латвія допомагатиме Україні у впровадженні реформ та надалі підтримуватиме цілеспрямовану інтеграцію України в Європейський Союз і НАТО.