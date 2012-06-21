Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив актуальні питання двосторонньої співпраці з Головою Парламенту Грузії Кахабером Кучавою. Зустріч відбулася 3 червня в межах робочого візиту української урядової делегації в Грузію.

«Україна та Грузія мають спільні пріоритети: європейська та євроатлантична інтеграція, відновлення територіальної цілісності країн у межах міжнародно визнаних кордонів, деокупація територій, відновлення миру, безпеки та довіри в регіоні в цілому», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр відзначив, що Україна готова тісно співпрацювати з Грузією на базі механізму розширеного партнерства з НАТО, в межах «Східного партнерства» та новоствореної за участі Молдови платформи «Асоційоване Тріо».

Глава Уряду України подякував Грузії за підтримку ініціативи Президента України «Кримська платформа», метою якої є деокупація Криму.

Також Денис Шмигаль наголосив на важливості санкційної політики в контексті протидії загрозам з боку Російської Федерації. Зокрема, він закликав грузинську сторону докласти всіх зусиль, щоб не допустити зняття санкцій з будівництва Північного потоку-2.

«Завершення цього проекту загрожує безпеці як України, так і Європи. Санкції проти Північного потоку-2 є наразі єдиним ефективним інструментом стримування російської агресії», — відзначив Прем’єр-міністр.

Глава українського Уряду подякував Грузії за послідовну позицію щодо підтримки суверенітету України та підкреслив, що Україна зі свого боку підтримує територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.