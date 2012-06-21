Україна та Європейський Союз уклали Меморандум про стратегічне партнерство у сировинній галузі та відповідну дорожню карту заходів. Документ підписали Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Віце-президент Європейської Комісії Марош Шефчовіч 13 липня під час Конференції високого рівня щодо стратегічного партнерства між ЄС та Україною у сфері критичної сировини.

«Започатковуючи стратегічне партнерство з ЄС у сфері критичної сировини та акумуляторів, яке буде закріплено у Меморандумі про взаєморозуміння та дорожній карті заходів, ми домовляємося об’єднувати наші зусилля та діяти з ЄС згуртованіше для розвитку зеленої економіки, створення нових бізнес можливостей та робочих місць», — зазначив Прем’єр-міністр.

Віце-президент Європейської Комісії підкреслив, що сьогодні Україна та ЄС відкривають нову сторінку у двосторонньому партнерстві.

«На кожному кроці Європейський Союз підтримуватиме Україну. Стратегічне партнерство у сировинній галузі — важливий етап у цьому русі, бо критична сировина, зокрема з огляду на декарбонізацію, має в Україні величезний потенціал», — сказав Марош Шефчовіч.

Денис Шмигаль підкреслив, що українська промисловість може стати серйозним партнером для європейських компаній.

«За рахунок нарощування власного виробництва «мінералів майбутнього» та паливно-енергетичних корисних копалин, збільшення експорту, а також скорочення імпорту мінеральної сировини, потенціал ефективного використання надр України може скласти понад 400 млрд доларів США у наступні 10 років», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що комплексна розробка критичних матеріалів може вже на першому етапі залучити в Україну 10 мільярдів доларів інвестицій.