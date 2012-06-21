У межах робочого візиту в Грузію Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із Католікосом-Патріархом всієї Грузії, Першоієрархом Грузинської Православної Церкви Ілією ІІ.
Глава українського Уряду та Патріарх Грузії обговорили питання, актуальні для українського та грузинського народів.
Денис Шмигаль підкреслив, що національні історії Грузії та України, зокрема шляхи розвитку Православних Церков, є схожими.
Очільник Уряду зауважив, що Україна та Грузія разом йдуть дорогою європейської інтеграції. Також Прем'єр-міністр відзначив важливість духовно-релігійної складової для становлення, подальшого розвитку обох держав.
«Немає жодних сумнівів, що в цій царині ми повинні діяти спільно», — наголосив Денис Шмигаль.
Зі свого боку Католікос-Патріарх всієї Грузії Ілія ІІ зазначив, що Грузинська Православна Церква молиться за щасливу долю для обох країн.