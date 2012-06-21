Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Чернігівської області 12 травня ознайомився з роботою Чернігівської обласної лікарні, а також відвідав відділення променевої терапії та лінійного прискорювача Чернігівського медичного центру сучасної онкології.

Чернігівська обласна лікарня відповідно до реалізації програми Президента України «EMERGENCY 2020» визначена як опорна лікарня (БЛІЛ ІІ), яка надаватиме висококваліфіковану цілодобову допомогу.

«На сьогодні лікарня приймає пацієнтів із важкою формою коронавірусу. Вдячний особисто медичним працівникам за непосильну працю. Найближчим часом буде завершена модернізація приймального відділення екстреної медичної допомоги, і заклад отримає нове сучасне обладнання», — відзначив очільник уряду.

З 1 лютого 2021 року в Чернігівській обласній лікарні розпочало роботу новостворене відділення інтенсивної терапії гострих інсультів. Мультидисциплінарна команда лікарні у цілодобовому режимі забезпечує проведення сучасних методик діагностики та лікування гострих інсультів.

Денис Шмигаль також ознайомився з діяльністю Чернігівського медичного центру сучасної онкології. Центр є сучасним спеціалізованим лікувально-діагностичним закладом третинного рівня надання медичної допомоги.

У 2020 році Чернігівський медичний центр сучасної онкології став дійсним членом CEEGOG (Асоціації онкогінекологів Центральної та Східної Європи). Онкоцентр показав найвищі результати виконання складних операцій з лапароскопічним доступом і відзначений за високий рівень надання хіміотерапевтичного та променевого лікування.

Під час огляду медичного центру Прем’єр-міністру був представлений проект із розвитку трансплантації кісткового мозку.