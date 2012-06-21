Реалізацію реформ, протидію COVID-19 та поглиблення торгово-економічної співпраці обговорили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте. Зустріч відбулась у Вільнюсі 7 липня.

Денис Шмигаль подякував Литві за проведення Конференції з питань реформ в Україні та відзначив багатоплановий та різнорівневий внесок Литовської Республіки у реалізацію реформ у нашій країні.

«Переконаний, що напрацювання й домовленості за підсумками Конференції будуть успішно втілені на благо України, українсько-литовського партнерства і Європи загалом», — підкреслив очільник Уряду України.

Прем’єр-міністри обох країни відзначили важливість протидії пандемії COVID-19 та подолання його негативних наслідків на економіку.

«Пом’якшення впливу коронавірусу на економіку є важливим завданням нашого Уряду і вимагає постійного реагування на потреби бізнесу, сприяння відновленню його економічної активності», — зауважив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України зазначив, що збільшення інвестиційної активності може стати одним з драйверів зростання економіки. Він додав, що Україна налаштована використовувати державно-приватне партнерство для розвитку інвестиційної інфраструктури, створення регіональної мережі індустріальних парків тощо. І долучення литовського бізнесу до реалізації цих проектів позитивно позначиться на двосторонніх відносинах.

«Важливо, що литовські компанії бачать перспективи розвитку української економіки та нові можливості для реалізації проектів в Україні, багато хто вже працює на нашому ринку», — підкреслив Глава українського Уряду.

Денис Шмигаль також наголосив, що Україна цінує внесок Литви у реалізацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за низкою напрямків. Та подякував литовській стороні за підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України.

Очільник українського Уряду запросив Прем’єр-міністра Литви найближчим часом відвідати з робочим візитом Україну.