Президент Володимир Зеленський у вівторок долучиться до роботи Всеукраїнського форуму «Україна 30. Здорова Україна», що триватиме в Києві 22-24 червня.

У перший день заходу, який буде присвячено темі «Активна Україна», Глава держави презентує загальнонаціональну програму «Здорова Україна».

Учасники форуму, серед яких – представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, міжнародних, спортивних та громадських організацій, а також зірки спорту, обговорять популяризацію здорового способу життя, розвиток спортивної інфраструктури в громадах, доступність спорту для всіх верств населення, забезпечення інклюзії та безбар’єрності у спорті.

У другий день заходу, темою якого буде «Свідома Україна», відбудеться презентація нового шкільного меню. Перша леді Олена Зеленська розповість про кампанію з популяризації культури здорового харчування, що є основою програми «Нова українська школа – простір здоров’я».

Тема третього дня форуму – «Життєлюбна Україна». Учасники заходу висловлять своє бачення того, як продовжити тривалість та підвищити якість життя українців, а також обговорять необхідність профілактики захворювань, методи боротьби зі стресом та екологічні чинники, які впливають на здоров’я нації.

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