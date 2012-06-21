Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія» підписав указ про старт проєкту «Зелена країна».

«Ми розпочинаємо проєкт «Зелена країна». Одразу скажу – це не політичний, а суто екологічний проєкт для природи й довкілля. Ми поставили перед собою амбітну, але, я впевнений, досяжну мету – за 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів. Задля цього у найближчі три роки ми прагнемо висадити в Україні один мільярд дерев», – зазначив Володимир Зеленський під час виступу на форумі.

Крім того, Глава держави окреслив найважливіші напрямки у сфері екології та захисту довкілля.

Так, за словами Президента, в останні два роки запроваджуються зміни в галузі надрокористування, яка довгий час асоціювалася виключно з корупцією та незаконним видобутком. Зокрема, за рішенням Ради нацбезпеки і оборони розпочався повний аудит усіх надр та їхніх користувачів, пошук і скасування незаконно отриманих дозволів і так званих сплячих ліцензій.

«Доступною всім стала геологічна інформація, а спецдозвіл на користування надрами можна придбати на відкритих аукціонах», – зауважив Володимир Зеленський.

«Ми робимо все, щоб надра працювали на наші майбутні покоління, серед іншого – були основою для запровадження економічного паспорта українця, коли кожна наша дитина отримуватиме відсоток від видобутку копалин і зможе використати ці кошти на навчання в Україні», – додав він.

Другим напрямком Президент назвав протидію промисловому забрудненню та забезпечення екологічного контролю, що є однією з найголовніших умов для належної охорони довкілля, якості повітря та води для українських громадян.

«На сьогодні розроблено проект закону про запобігання, зменшення й контроль промислового забруднення. Він запустить масштабну модернізацію нашої промисловості та мінімізує рівень промислових забруднень», – розповів Глава держави.

Він зазначив, що наразі створено спеціалізовану екологічну прокуратуру та відповідні підрозділи Національної поліції для системи нагляду.

«Наші промисловці мають розуміти, що у ХХІ столітті замало бути успішними, замало бути продуктивними, потрібно бути відповідальними», – наголосив Президент.

Третій напрямок, за словами Володимира Зеленського, стосується водних ресурсів та забезпечення українців якісною питною водою.

«Це питання ми обговорювали на минулому засіданні РНБО, і, аналогічно до аудиту надр, буде проведено комплексний аудит усіх водних ресурсів України», – повідомив він.

Крім того, за словами Президента, триває підготовка до управління річковими басейнами, побудовано чотири сучасні лабораторії, і, відповідно до європейських принципів, почався державний моніторинг, який охоплює всі головні річки України.

«Не менш важливим є й питання Чорнобильської зони відчуження. За моєю ініціативою розпочато процес ревіталізації зони відчуження та затверджена програма її розвитку на наступні три роки. Вона передбачає зміни в інфраструктурі, нову концепцію розвитку території, внутрішню та міжнародну промоцію Чорнобиля. Він має стати потужним магнітом для туристів як з України, так і з усього світу, а зона відчуження має стати зоною відродження», – наголосив Глава держави.

Наступний виклик і для України, і для світу, на переконання Президента, полягає у глобальній зміні клімату, адже наша планета майже дійшла до позначки невідворотних змін унаслідок глобального потепління.

«Спільно з міжнародними партнерами ми зробимо свій внесок у боротьбу з ним: це модернізація комунальної інфраструктури та промисловості, розвиток відновлюваних джерел енергії, електротранспорту, енергоефективності», – сказав Володимир Зеленський.

Також, за його словами, ухвалено закони й запущено систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів у промисловості, законодавство у сфері обігу озоноруйнівних речовин. А уряд незабаром ухвалить оновлені амбітні цілі України у Паризькій угоді.

«Одним з головних союзників у боротьбі зі змінами клімату є наші лісові ресурси. На жаль, лісова галузь не зазнавала жодного реформування фактично 50 років. Ми почали перетворення, які змінять систему управління лісами, запровадять найкращі європейські практики та зроблять цю галузь максимально відкритою», – наголосив Глава держави.

Він розповів, що нові правила продажу деревини покликані ліквідувати «сірий» ринок в Україні. Зокрема, на електронних аукціонах – прозоро й без корупційних ризиків – має реалізовуватись 100% необробленої деревини.

«Перші кроки на цьому шляху вже принесли свої результати: це плюс один мільярд доходів державних лісгоспів лише за перший квартал року», – зауважив Президент.