Президент України Володимир Зеленський не бачить жодного політика, який міг би скласти йому конкуренцію на майбутніх президентських виборах. Його головними «суперниками» залишаються бідність громадян, війна на Донбасі та погана інфраструктура. Про це Глава держави сказав у інтерв’ю програмі «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1».

«У мене немає жодного конкурента. Мої конкуренти – це інфраструктура, війна, бідність людей. Це найголовніше. Це те, що мене буде доганяти, тому що я хочу це змінити», – зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи може Київський міський голова Віталій Кличко гіпотетично скласти йому конкуренцію на виборах, Володимир Зеленський порадив меру зосередитися на розв'язанні інфраструктурних проблем столиці.

«У нас (з Київським міським головою. – Ред.) немає зараз якихось відносин. Він сказав, що ми переслідуємо його, влада переслідує через політичну конкуренцію. Мені здається, що він забув, що він – мер, і вирішив почати президентську кампанію», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що міському голові Києва варто звернути увагу на власне оточення та на інфраструктуру столиці.

«У Кличка є свої проблеми в столиці. Кличко – всесвітньо відома людина, йому треба позбавитися тих людей (з власного оточення. – Ред.)», – сказав Глава держави.

Джерело: president.gov.ua