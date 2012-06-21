Президент Володимир Зеленський взяв участь у презентації Кіберцентру UA30, створеного на базі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України з метою захисту державних інформаційних ресурсів, об'єктів критичної інфраструктури та українського кіберпростору загалом.

Глава держави ознайомився з роботою Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України (CERT-UA), яка розміщується в Кіберцентрі.

Як розповів голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, це єдина в Україні команда, що входить до міжнародного Форуму команд реагування на інциденти безпеки (FIRST). CERT-UA взаємодіє з понад 500 подібними командами реагування по всьому світу з метою дослідження кіберінцидентів та обміну інформацією про кіберзагрози з фахівцями державного та приватного секторів.

Серед основних функцій CERT-UA – реагування на кіберінциденти та дослідження цифрових даних, інформування про кіберзагрози та вразливості, дослідження шкідливого програмного забезпечення, обмін даними про кіберінциденти. У CERT-UA виявляють і реагують на такі інциденти в усій країні.

Заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора продемонстрував, як Урядова команда запобігає кібератакам на електронні пошти державних службовців.

Володимир Зеленський також оглянув тренінговий кіберцентр, призначений для відпрацювання реальних сценаріїв кібератак у навчальному середовищі – «пісочниці» – та отримання практичних навичок і вмінь, необхідних для реагування на кіберзагрози в сучасних умовах. У присутності Глави держави фахівці відпрацювали сценарій кібератаки на технологічну систему вітрової електростанції.

За словами Віктора Жори, у тренінговому кіберцентрі реалізовано 27 сценаріїв різного рівня складності – від студента до професіонала у сфері кібербезпеки.

У тренінговому центрі проводяться навчання, тренінги та моделювання загроз інформаційній безпеці. Можливості кіберцентру дають змогу проводити навчання одночасно для двох команд по 10 осіб.

Президент подякував усім фахівцям, які були залучені до створення Кіберцентру UA 30.

«Це сучасні професійні молоді люди. Загалом це приклад того, що Україна змінюється не просто на словах. Це перший такий центр в Україні, і це прекрасний початок. Будемо продовжувати», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що в Україні буде створено навчальний заклад для підготовки фахівців з кібербезпеки.

«У нас великі плани щодо підготовки таких спеціалістів. Окрім центру, ми готуємося до відкриття університету для підготовки фахівців у сфері кібербезпеки. Скоро будемо його презентувати. Україна має ростити таких фахівців з 15-16 років, щоб вони нікуди не їхали. Пропонувати їм роботу, а вони нам забезпечать безпечне життя», – наголосив Президент.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про мету – щоб до 2030 року Україна стала однією з провідних країн з погляду кіберзахисту.

«Ми разом з вами, пане Президенте, робимо реформу IT-освіти в нашій країні. Ми хочемо, щоб той потенціал, який є в нашій країні, розвивався, і до 2030 року ми могли його максимально реалізувати. Щоб нашу країну у світі знали не тільки як країну, яка має надійну інфраструктуру, а й з точки зору людського капіталу, що у нас є найкращі спеціалісти», – зазначив Михайло Федоров.