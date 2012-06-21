Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці медиків: не менше 13,5 тис. грн для середнього медичного персоналу й не менше 20 тис. грн для лікарського складу. Про це Глава держави сказав під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника України, які відбулися на подвір’ї Маріїнського палацу у Києві.

Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що держава повинна турбуватися про медиків не лише раз на рік, а щодня. За його словами, необхідно компенсувати брак належної уваги до медицини протягом багатьох років та цінувати лікарів як національне багатство.

Для досягнення цієї мети Президент визначив два ключових пріоритети: перший – якісна інфраструктура й належні умови для роботи медиків, другий – гідна мотивація, забезпечення, умови та гарантії для медичних працівників.

«Я розумію, що будь-яка, навіть надсучасна лікарня ризикує стати красивою й нікому не потрібною декорацією, якщо в ній не працюють мотивовані, професійні, захищені, та, що важливо, щасливі спеціалісти», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський назвав неприпустимим, коли середня зарплата в галузі охорони здоров’я близька до рівня середньої зарплати по країні: «За всієї поваги до всіх професій, але життя людини – безцінне, а отже, його порятунок має бути однією з найбільш високооплачуваних справ», – сказав він.

«Або наша країна забезпечить гідну мотивацію своїм медикам, або цю мотивацію їм нададуть інші країни», – зазначив Президент.

Глава держави нагадав, що українська влада поступово збільшує заробітні плати медикам, але потрібно знаходити нові механізми та ресурси, допоки розмір зарплати медиків не стане справедливим.

«І одним з кроків задля досягнення цієї мети стане підписаний мною сьогодні важливий указ Президента України. Він має досить складну назву, але просту суть. Указ встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці. Не менше 13,5 тисяч гривень для середнього медичного персоналу. І не менше 20 тисяч гривень для лікарського складу», – наголосив Володимир Зеленський і підписав відповідний документ.

За його словами, спільно з урядом та парламентом будуть ухвалені всі необхідні рішення, щоб загальний бюджет охорони здоров’я зростав, а відповідно збільшувалися й тарифи програм медичних гарантій. І щоб лікарі могли відстояти право на гідну оплату перед роботодавцем, а колективні договори встановлювали справедливу формулу виплат.

«Наразі уряд починає процес підготовки бюджету на 2022 рік. Я очікую, що він стане чітким сигналом про відновлення престижу та важливої ролі медиків у нашому суспільстві. Я дуже прошу уряд врахувати ці розміри під час розрахунку тарифів медичних гарантій і формування бюджетів відомчих медичних закладів», – зауважив Глава держави.

Також Володимир Зеленський закликав місцеву владу як власників медичних закладів забезпечити справедливий розподіл коштів і не допускати великого розриву у зарплатні керівників лікарень та інших медичних працівників.

Крім того, Президент поінформував, що в четвер Верховна Рада ухвалила ініційований ним закон щодо розширеного неонатального скринінгу в Україні.

«Ми розпочинаємо системну роботу з орфанними захворюваннями в цілому та СМА зокрема», – додав він.

Насамкінець Володимир Зеленський зауважив, що рік тому в цей день він вітав медиків з їхнім професійним святом відеозверненням, адже діяли карантинні обмеження через поширення COVID-19.

«Рік тому ми не розуміли, що буде далі. Чи вистоїмо ми? І ми вистояли. Завдяки вам. Сьогодні ми можемо зустрічатись. І це також завдяки вам. Ми поступово повертаємось до звичного життя, можемо відвідувати кафе, стадіони, кінотеатри тощо. Завдяки вам», – наголосив Президент.

«Від щирого серця і з почуттям безмежної вдячності я вітаю з прийдешнім професійним святом всіх українських медиків. Це 700 тисяч лицарів у білих обладунках, які щодня, щогодини, щомиті самовіддано б’ються за здоров’я, за життя громадян України. Дозвольте від їхнього імені подякувати й поздоровити всіх з Днем медичного працівника», – сказав Володимир Зеленський та побажав медикам, їхнім родинам та пацієнтам міцного здоров’я.

Також Президент вручив державні нагороди медичним працівникам за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги, порятунок життя людей в умовах поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та високу професійну майстерність.