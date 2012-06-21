Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 232/2021 «Про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука».

Таким чином Глава держави підтримав ініціативу представників творчої спільноти щодо створення у місті Києві музейно-культурного центру сучасного мистецтва, де будуть представлені роботи відомого художника.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів разом з представниками творчої спільноти має розробити у місячний строк концепцію музейно-культурного центру та план заходів з його створення.

Крім того, уряд повинен забезпечити проведення промо-кампанії про цей центр.

Також Кабінет Міністрів має передбачити у 2021-2022 роках кошти на реконструкцію будівель для створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука і може розглянути питання про залучення до створення центру коштів благодійників.

Державне управління справами повинне забезпечити проведення реконструкції будівель, у яких буде розташований музейно-культурний центр, та передати їх до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, 12 травня Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали ретроспективну виставку народного художника України Івана Марчука та привітали митця з 85-річним ювілеєм. Під час спілкування з художником Глава держави звернув увагу на те, що Іван Марчук шукає будівлю для створення музею. Тому Володимир Зеленський запропонував приміщення, що нині належить ДУС. «Якщо вам сподобається, ми готові відремонтувати та зробити музей. Будівля велика, є подвір'я. Було б круто для України, щоб люди могли відвідувати ваш музей», – сказав Президент.

Довідка. Іван Марчук є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph. Доробок митця налічує близько 5 тисяч творів, він провів понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Його полотна цінують вітчизняні та іноземні колекціонери. Зокрема, у 2020 році картина Івана Марчука «Човни цвітом поросли» була продана за 56 тисяч доларів. А пейзаж «Золота ніч» цьогоріч проданий на аукціоні за 96,8 тисяч доларів.