Президент України Володимир Зеленський указом затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про застосування персональних санкцій проти українського та російського бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в документі.

Загалом за поданням Служби безпеки України санкції запроваджено проти 538 фізичних і 540 юридичних осіб.

Відповідний указ №266/2021 від 24 червня оприлюднено на сайті глави держави, він набуває чинності з дня опублікування.

У пакеті санкцій проти Фукса і Фірташа - блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Крім того, застосовується заборона участі в приватизації та оренді державного майна, повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, заборона видачі дозволів і ліцензій Національного банку України, припинення видачі дозволів і ліцензій на ввезення в Україну або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності та інші санкції, що відповідають принципу їх застосування, встановленим законом України "Про санкції".

Також згідно з рішенням РНБО Фукс і Фірташ втрачають державні нагороди України, на відміну від народного депутата Віктора Медведчука, до якого цей вид санкцій не застосовувався.

Санкції запроваджено терміном на три роки.

Як повідомлялося, рішення про запровадження санкцій проти Фірташа і Фукса було ухвалено на засіданні РНБО 18 червня.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що "влада починає наводити лад у сфері надрокористування".

"Ми домовилися, що до 1 вересня всі ліцензії, які є в нашій країні, будуть на Геоінформаційному порталі. Ви всі їх будете бачити. Усі ліцензії, які є у нас, а їх більше ніж 3 тисячі, усе суспільство знатиме, де вони знаходяться, в якому стані, хто є їхнім власником, і на підставі чого та коли вони їх отримали", - розповів Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що санкції стосовно Фірташа пов'язані з "його участю в титановому бізнесі".

"Це постачання сировини, яка потім йде, і це відстежене нашими розвідниками... на військові підприємства РФ. І ми не можемо допустити, щоб це тривало", - пояснив він.

Як наголосив Данілов, окрім Фірташа, санкції будуть застосовані "до тих підприємств, які безпосередньо афілійовані з ВПК РФ, які використовують цей титан саме у військовій сфері".

За словами секретаря РНБО, санкції стосовно Фукса застосовані у зв'язку з компанією "Голден Деррік".

Він пояснив, що йдеться про 19 ліцензій на видобуток вуглеводнів, які РНБО вирішила анулювати 19 березня цього року. Данілов пояснив, що ці 19 компаній були зареєстровані 6 грудня 2018 року однією людиною - Віталієм Лупетом за однією адресою в Олександрії (Кіровоградська обл.). "І через дуже короткий час ця людина отримала 19 ліцензій на вуглеводні. Ми вважаємо, що за цими діями стоять представники Російської Федерації. Ми на цьому наполягали на наших засіданнях, і сьогодні, як результат цих перевірок, стосовно російського бізнесмена Павла Фукса було введено повний комплект санкцій саме за участь у цих процесах і цих речах", - зазначив Данілов.