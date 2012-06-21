Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв'язку з укрупненням територіальних громад» № 1427-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 29 квітня 2021 року.

Документ спрощує доступ громадянам до отримання адміністративних послуг – державної реєстрації народження, шлюбу, смерті – в умовах укрупнення територіальних громад.

Необхідність його ухвалення зумовлена тим, що в законодавстві України було закріплено різний обсяг повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) між різними територіальними громадами. Зокрема, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад проводять державну реєстрацію народження, шлюбу, смерті. А міста обласного значення, серед іншого об’єднані та укрупнені територіальні громади, що утворені на базі таких міст, не мали повноважень у сфері ДРАЦС.

Закон, що його підписав Президент, наділяє повноваженнями державної реєстрації актів цивільного стану виконавчі органи всіх міських рад та відповідні відділи міських управлінь юстиції всіх міст.

Таким чином усуваються негативні наслідки укрупнення територіальних громад. Всі територіальні громади отримають однакові повноваження у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та зможуть забезпечувати важливі потреби своїх мешканців, зокрема збережуть доступність послуг та швидке їх надання.