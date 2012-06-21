Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері фізичної культури і спорту» № 1520-ІХ, який парламент ухвалив 2 червня 2021 року.

Документ урегульовує меценатську діяльність у сфері спорту, що матиме позитивний вплив на розвиток фізичної культури та спорту. Закон враховує європейську практику підтримки спорту з боку представників бізнесу та специфіку вітчизняного законодавства.

Зокрема, закон містить визначення понять «меценатська діяльність у сфері фізичної культури і спорту» та «меценатська допомога», а також визначає напрями та види такої діяльності, зокрема: забезпечення матеріально-технічних умов для розвитку фізичної культури і спорту, матеріальна та інша допомога спортсменам, сприяння в підготовці до Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та участі в них тощо.

Згідно з документом, меценатська діяльність у сфері фізичної культури та спорту здійснюється на підставі письмового договору між меценатом і бенефіціаром або отримувачем меценатської допомоги в інтересах бенефіціара. При цьому меценат, отримувач та бенефіціар меценатської допомоги не можуть бути пов’язаними особами.

Крім того, закон визначає шляхи державної підтримки меценатської діяльності у сфері фізичної культури та спорту, зокрема це відзначення меценатів державними нагородами та почесними відзнаками, сприяння увічненню імені мецената на будинках та спортивних об’єктах, надання пільг меценатам, підтримка організаційних та інформаційних заходів з популяризації меценатської діяльності тощо.

Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.