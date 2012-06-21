Президент Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Екологія» підписав Закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», який Верховна Рада ухвалила 1 червня.

«500 – стільки пакетів за рік використовує кожен українець. 20 хвилин – саме стільки, в середньому, ми користуємося пакетом. Понад 100 років – саме стільки один пакет розкладається. Декілька секунд – саме стільки потрібно часу, щоб підписати цей закон», – сказав Глава держави під час виступу на форумі.

Документ регулює обіг пластикових пакетів та має на меті стимулювати розвиток виробництва біорозкладних пластикових пакетів.

Зокрема, законом забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів (крім біорозкладних) у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування. Пластикові пакети мають надаватися лише за гроші. При цьому роздрібні ціни на такі пакети не можуть бути нижчими за мінімальні ціни, які встановлює Кабінет Міністрів України.

Також передбачається обов’язкове маркування біорозкладних пластикових пакетів та встановлюються штрафи за порушення цих норм.

Документ набирає чинності на наступний день після його опублікування та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності, крім окремих його положень.

Володимир Зеленський також наголосив на важливості ще одного напрямку екологічної політики – управління відходами й зазначив, що розроблений сучасний законопроект з цієї проблематики.

«На жаль, у той час, коли чимало країн вже переробляють 99% відходів, в Україні на вторинну переробку потрапляє тільки шість (відсотків. – Ред.). На сьогодні розроблено сучасний законопроект про управління відходами, який запровадить запобігання їхньому утворенню, повторне використання, переробку відходів та грамотну утилізацію», – розповів Президент.