Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо ефективного управління майном закладів вищої освіти державної і комунальної форми власності» № 1557-IX, який Верховна Рада ухвалила 17 червня 2021 року.

Документ покликаний підвищити ефективність управління закладами освіти й державним майном, яке за ними закріплено, а також вдосконалити процедуру надання закладам вищої освіти статусу національних, а науковим установам – статусу національних наукових центрів.

Так, закон передбачає, що майно державного або комунального вишу, зокрема того, що має статус національного, яке не використовується за призначенням, може безоплатно передаватися іншому державному чи комунальному закладу вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, науковій установі або організації державної форми власності.

Також, згідно з законом, об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню не за призначенням. Винятком може бути лише надання в оренду для надання освітніх послуг або обслуговування учасників освітнього процесу.

Цей закон дасть можливість ефективно управляти закладами освіти та державним майном, яке за ними закріплено, що є запорукою сталого та належного розвитку їхнього освітнього потенціалу.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.